У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщили эксперты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 46 км к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси, где проживают около 282 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Этой же ночью в западной провинции Кубы Пинар-дель-Рио зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Толчки произошли в 13:37 (20:37 мск). Их эпицентр располагался недалеко от города Мантуа. Очаг находился на глубине 10 км.

8 июня в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,2. Тогда толчки ощутили в Гаване. Такая сейсмическая активность нехарактерна для этой части Кубы.

В конце апреля в районе сверхсекретной американской авиабазы Зона 51 в штате Невада было зафиксировано как минимум 17 поверхностных землетрясений. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4.

Ранее группа Metallica вызвала землетрясение в Греции.