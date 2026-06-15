На Кубе произошло необычное повторное землетрясение

В западной провинции Кубы Пинар-дель-Рио зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает на сайте местный Национальный центр сейсмологических исследований (CENAIS).

Там уточнили, что толчки произошли в 13:37 (20:37 мск). Их эпицентр располагался недалеко от города Мантуа. Очаг находился на глубине 10 км.

8 июня в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,2. Тогда толчки ощутили в Гаване. Такая сейсмическая активность нехарактерна для этой части Кубы.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце апреля в районе сверхсекретной американской авиабазы Зона 51 в штате Невада было зафиксировано как минимум 17 поверхностных землетрясений. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4. Первое и самое мощное землетрясение случилось 29 апреля на глубине 4 км. Затем последовало более десятка менее сильных сейсмособытий.

Геофизик Стефан Бернс назвал произошедшее «крайне необычным». По его словам, столь малая глубина для землетрясений — большая редкость. Необычные характеристики явления уже породили теории заговора. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание.

Ранее группа Metallica вызвала землетрясение в Греции.