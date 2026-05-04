Возле сверхсекретной базы «Зона 51» в США произошла серия землетрясений

John Locher/AP

В районе сверхсекретной американской авиабазы «Зона 51» в штате Невада в конце апреля произошло как минимум 17 поверхностных землетрясений. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4. Первое и самое мощное землетрясение случилось 29 апреля примерно в 15:00 по местному времени на глубине 4 километров. Затем последовало более десятка менее сильных сейсмособытий.

Геофизик Стефан Бернс назвал произошедшее «крайне необычным», отметив, что столь малая глубина для землетрясений — большая редкость. Необычные характеристики явления уже породили теории заговора. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание.

В середине февраля бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над пришельцами, он не нашел никаких тайных лабораторий.

«Зона 51» в Неваде — это засекреченный полигон американских ВВС. Его построили в 1950-х для испытаний самолетов-шпионов, с тех пор объект оброс слухами. Самый популярный слух гласит, что внутри хранятся обломки НЛО и тела пришельцев из Розуэлла. В 2013 году власти США признали, что «Зона 51» действительно существует, но назвали ее обычным центром по тестированию авиатехники.

