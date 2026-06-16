В Уссурийске школьник не выжил после курения вейпа

В Уссурийске 12-летний подросток не выжил, вероятно, после курения вейпа

В Уссурийске не выжил 12-летний подросток, наиболее вероятной причиной его кончины врачи считают курение вейпа. Об этом сообщил в Telegram-канале минздрав Приморского края.

В ведомстве уточнили, что кончина подростка произошла накануне. Ее обстоятельства устанавливаются.

В мае в Саратовской области 19-летний любитель вейпов чуть не задохнулся и оказался в больнице. Инцидент произошел в Балаково. Молодого человека привезла скорая, он задыхался даже в состоянии покоя. Давление юноши зашкаливало, сатурация (показатель насыщения крови кислородом) рухнула до критических 93%. Томография выявила участки рубцевания в обоих легких — часть живой ткани безвозвратно заместилась соединительной.

Оказалось, что пациент систематически курил вейпы на протяжении пяти лет, а его родители считали химический пар безобидной забавой. Ароматизаторы с диацетилом спровоцировали рубцевание бронхов, а масляные добавки осели в альвеолах, превратив ткань в подобие воска. Пораженные сегменты уже никогда не смогут восстановиться, как и полноценная функция легких. Юноше оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить производство, продажу и импорт вейпов.