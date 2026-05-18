Юный вейпер едва не задохнулся и оказался в больнице в Саратовской области

В Саратовской области 19-летний любитель вейпов чуть не задохнулся и оказался в больнице. Об этом со ссылкой на Балаковскую городскую клиническую больницу сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Балаково. Молодого человека в больницу доставила скорая, он задыхался даже в состоянии покоя. Давление юноши зашкаливало, сатурация рухнула до критических 93%. Томография выявила участки рубцевания в обоих легких — часть живой ткани безвозвратно заместилась соединительной.

Оказалось, что пациент систематически курил вейпы на протяжении пяти лет, а его родители считали химический пар безобидной забавой. Ароматизаторы с диацетилом спровоцировали рубцевание бронхов, а масляные добавки осели в альвеолах, превратив ткань в подобие воска. Пораженные сегменты уже никогда не смогут восстановиться, как и полноценная функция легких. Юноше оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее медик пыталась отобрать вейп у российской школьницы и получила травму руки.

 
