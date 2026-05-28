В Госдуме предложили полностью запретить производство, продажу и импорт вейпов

В России нужно полностью запретить производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. С таким предложением заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия письма есть у «Газеты.Ru».

По мнению депутата, распространение вейпов среди несовершеннолетних стало отдельной социальной проблемой, с которой существующая система ограничений справляется недостаточно эффективно. Несмотря на действующий запрет продажи детям, электронные сигареты продолжают распространяться через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы, посетовал Аксененко.

В обращении отмечается, что вейпы фактически сформировали новую модель потребления никотина среди подростков. В отличие от обычных сигарет, такие устройства проще скрывать из-за компактности, отсутствия выраженного запаха и широкого распространения ароматизированных жидкостей, подчеркнул депутат. Это существенно усложняет контроль со стороны родителей, школ и самих механизмов профилактики, констатировал Аксененко.

«Проблема в том, что рынок вейпов оказался намного более адаптивным, чем действующая система ограничений. Формально продажа несовершеннолетним запрещена, но сама продукция продолжает оставаться доступной и воспринимается подростками как менее опасная альтернатива обычному курению. По данным Роспотребнадзора, подростки 13–17 лет сегодня являются одной из основных групп потребителей электронных сигарет, а рост потребления никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних продолжает расти», — отметил Аксененко.

По его словам, фактически речь уже идет не только о нарушении возрастных ограничений, а о формировании отдельной подростковой среды потребления никотина, которая распространяется быстрее, чем успевает реагировать регулирование.

По мнению депутата, в таких условиях переход от системы частичных ограничений к полному запрету оборота вейпов становится вопросом эффективности государственной политики в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Предлагаемые меры должны затронуть не только розничную продажу, но и дистанционную торговлю, рекламу и продвижение такой продукции через интернет и цифровые платформы, заключил Аксененко.

Ранее россиян предупредили о скрытой угрозе вейпов.

 
