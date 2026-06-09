Большинство россиян признали, что им было сложно учить русский язык

Большинству россиян было сложно учить русский язык: об этом заявили 67% опрошенных. Еще 33% не испытывали заметных трудностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками коммуникационного агентства FAVES Communications (есть у «Газеты.Ru»).

При этом сложность русского языка россияне чаще считают не недостатком, а преимуществом. 36% респондентов связывают ее с выразительностью и красотой языка, еще 31% считают, что сложный язык помогает развивать мышление и интеллект. Часть опрошенных видит в этом и минусы. 19% полагают, что из-за трудности изучения русский язык менее распространен в мире, чем английский. Еще 8% признали, что им приходится прилагать большие усилия, чтобы писать и говорить грамотно.

Большинство участников опроса считают грамотность важной. 76% уверены, что грамотно писать и говорить сегодня необходимо каждому жителю страны. Еще 13% назвали грамотность показателем статуса и образованности, а 7% считают, что хорошо знать русский язык нужно прежде всего тем, чья профессия этого требует. Только 4% опрошенных не видят в грамотности особой ценности. Половина из них считает, что в вопросах правописания можно полностью положиться на нейросети и текстовые редакторы.

«По данным нашего опроса, сегодня только 18% россиян оценивают свое знание русского языка на отлично или на 5 баллов, еще 33% ставят себе твердую четверку, а 42% полагают свой уровень удовлетворительным, на 3 балла. И только 7% респондентов признали, что не могут назвать себя грамотными, поставив оценку в 1–2 балла. Усредненная оценка по всем опрошенным составила 3,6 балла из 5 возможных», — рассказала основатель FAVES Communications Юлия Царева.

Ошибки в публичных текстах россияне в основном воспринимают негативно. 40% считают, что орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки на сайтах, в соцсетях компаний и публикациях СМИ вредят репутации. Еще 31% меньше доверяют бизнесу и изданиям, если видят такие ошибки. Для 12% опрошенных неграмотность в публичном поле не имеет значения. 10% признались, что не замечают ошибок, потому что сами плохо знают правила русского языка.

«Когда текст написан грамотно и понятно, с соблюдением всех правил, аудитория этого, как правило, не замечает и сосредотачивает все внимание на теме. А вот ошибки обычно бросаются в глаза, отвлекают и раздражают, что влияет на общее восприятие идеи, которую автор или компания пытаются донести. Более того — иногда это чревато искажением смысла. Допущение ошибок и опечаток в публичных коммуникациях считывается как пренебрежение и непрофессионализм, а это уже удар по имиджу компании, СМИ или спикера», — заключила Царева.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что школьники пожаловались на ошибки и путаницу в ЕГЭ по русскому языку.