При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

МЧС: пожар в многоквартирном доме в Ялте локализован на площади 560 кв. метров

В Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Об этом Главное управление МЧС по Крыму сообщает на своем канале в мессенджере «Макс».

Первоначально огонь охватил площадь 300 кв. метров и распространился с первого на второй этаж. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 560 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли, пострадали два человека.

В настоящее время в ликвидации пожара участвуют 49 человек и 11 единиц специальной техники.

15 июня сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области продолжается тушение пожара на топливной базе, который начался в воскресенье после атаки украинских беспилотников.

До этого стало известно, что в Сызранском районе Самарской области произошел лесной пожар, который возник из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Московской области произошли взрывы и пожар.