Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

МЧС: пожар в многоквартирном доме в Ялте локализован на площади 560 кв. метров
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Об этом Главное управление МЧС по Крыму сообщает на своем канале в мессенджере «Макс».

Первоначально огонь охватил площадь 300 кв. метров и распространился с первого на второй этаж. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 560 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли, пострадали два человека.

В настоящее время в ликвидации пожара участвуют 49 человек и 11 единиц специальной техники.

15 июня сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области продолжается тушение пожара на топливной базе, который начался в воскресенье после атаки украинских беспилотников.

До этого стало известно, что в Сызранском районе Самарской области произошел лесной пожар, который возник из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Московской области произошли взрывы и пожар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!