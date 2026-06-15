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Общество

В Московской области произошли взрывы и пожар

Жители подмосковного Реутова сняли на видео взрывы и дым от пожара

В подмосковном городе Реутов произошли взрывы и пожар. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали, что сначала были слышны звуки взрывов, после чего появился крупный столб дыма, который можно увидеть с разных точек города.

Местный житель предположил, что горит небольшой склад.

Официальных сообщений о происшествии в Реутове на данный момент нет.

Вечером 14 июня в Самаре в многоэтажке на улице XXII Партсъезда произошел хлопок бытового газа. Затем началось возгорание, огонь распространился на квартиры со второго по четвертый этажи — на площади в 300 «квадратов». Жительница одной из квартир получила несовместимые с жизнью ранения. Госпитализированы двое мужчин 38 и 43 лет. Еще 10 пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, направили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за хлопка газа.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

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