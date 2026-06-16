Польский монастырь в старейшем районе Иерусалима забросали камнями и бутылками

Польский монастырь в Израиле закидали бутылками и камнями, пишет WP Wiadomości.

Посольство республики опубликовало в соцсети X фотографии, на которых видны несколько камней и осколки пустых бутылок у входа в учреждение, расположенное в центре Иерусалима. В диппредставительстве добавили, что в последнее время участились случаи преследования монахинь, управляющих учреждением.

Как сообщает портал, такие инциденты продолжаются уже много лет. Летом 2023 года настоятельница монастыря в старейшем городском районе Меа-Шеарим, где проживают в основном ортодоксальные евреи, в беседе с папой Римским сказала, что плевки и обзывания для монахинь — почти повседневная вещь. На территорию монастыря также выбрасывали мусор, подкидывали испорченные продукты и «обстреливали» паломников пакетами с водой.

В начале месяца в Англии более 1 тыс. человек вышли на улицы, протестуя против действий полиции. Акция состоялась после того, как были опубликованы видеозаписи, на которых правоохранители пытались задержать раненого 18-летнего студента Генри Новака. Участники акции прошли маршем по центру Саутгемптона к месту происшествия. Полиция, пытавшаяся остановить их движение, стала мишенью для камней и бутылок.

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