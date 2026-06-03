В Англии протестующие забросали полицейских камнями

В Англии более тысячи человек вышли на улицы, протестуя против действий полиции. Акция состоялась после того, как были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как полицейские пытаются задержать раненого 18-летнего студента Генри Новака, сообщает телеканал Sky News.

Участники акции прошли маршем по центру Саутгемптона к месту происшествия. Полиция, пытавшаяся остановить их движение, стала мишенью для камней и бутылок. Толпа размахивала флагами Англии и Великобритании.

В начале декабря 2025 года член местной сикхской общины Викрам Дигва нанес Генри Новаку шесть ножевых ранений. Дигва сам вызвал полицию, утверждая, что стал жертвой нападения на расовой почве. Полицейские попытались задержать Новака, а вскоре прибыли медики, которые констатировали его смерть.

На судебном процессе версия Дигвы не нашла подтверждения. 1 июня его приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 21 год. 2 июня были опубликованы записи с нагрудных камер полицейских, на которых видно, что они пытались надеть наручники на Генри Новака, игнорируя его слова о том, что он ранен и испытывает трудности с дыханием.

Полиция принесла извинения за свои действия, а один из офицеров, участвовавших в задержании, подал в отставку. Семья осужденного также выступила с извинениями.

Ранее полицейского в США понизили в должности за избиение школьника.