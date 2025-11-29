На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеру французской партии разбили яйцо о голову на автограф-сессии

Во Франции лидеру партии Барделле разбили яйцо о голову на встрече с читателями
Global Look Press

Во Франции лидеру правой партии «Национальное объединение» Жордану Барделле разбили яйцо о голову, когда он встречался с читателями в городе Муассак. Об этом пишет Le Figaro.

Газета уточняет, что политик презентовал свою книгу «Чего хотят французы». Во время автограф-сессии к нему приблизился 70-летний мужчина и разбил яйцо о голову. После нападения его немедленно задержали полицейские. Они проверяют, связан ли мужчина с протестующими, которые устроили акцию против Барделлы параллельно с презентацией книги.

В статье говорится, что мероприятие ненадолго прервали из-за нападения, но потом оно продолжилось.

В мае этого года журналист C5N ударил аргентинского президента Хавьера Милея микрофоном по лицу, когда представители прессы пытались взять у политика интервью. Это произошло, когда политик выходил из Национального технологического университета в Буэнос-Айресе после голосования на выборах в местный законодательный орган. Один из десятков журналистов случайно задел лидера микрофоном, что его разозлило.

Ранее короля Карла III с женой забросали яйцами в Йорке.

