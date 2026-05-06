Глава Минпромторга рассказал, каких самолетов сильнее всего не хватает в России

России в ближайшие 5-10 лет предстоит закрыть «белые пятна» в гражданском авиастроении, прежде всего в сегменте легких воздушных судов. Такой ответ дал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на вопрос о ключевых задачах отрасли на предстоящее десятилетие.

По словам министра, остается незанятой значительная ниша в вертолетостроении — речь идет о машинах легкого класса. Кроме того, существует большой пробел в серийном изготовлении самолетов вместимостью от двух до девяти мест. При этом перспективный легкий многоцелевой самолет «Байкал» в одиночку не сможет закрыть всю потребность в воздушных судах такой категории.

«Нам необходимы разного размера машины с разной грузоподъемностью», — пояснил Алиханов, добавив, что для развития легкой авиации потребуется скоординированная работа целого ряда ведомств.

Министр отметил, что чем крупнее самолет, тем больше внимания он привлекает, однако именно ниша легких воздушных судов в России сейчас остается незаполненной, что и предстоит исправить в ближайшие годы.

Согласно планам российского правительства, серийное производство «Байкала» должно стартовать в декабре 2026 года. ЛМС-901 «Байкал» представляет собой легкий многоцелевой самолет для замены легендарного советского Ан-2 («кукурузника») на местных линиях.

Воздушное судно рассчитано на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза. Крейсерская скорость «Байкала» составляет до 300 км/ч, максимальная дальность полета достигает 3 тыс. км, а при полной загрузке в 2 тонны — 1,5 тыс. км. Самолет оснащается российским турбовинтовым двигателем ВК-800, адаптированным для работы в суровых климатических условиях, включая Арктику и Крайний Север.

В феврале 2026 года пятый опытный образец (третий летный) «Байкала» с этим двигателем успешно совершил первый испытательный полет, подтвердив устойчивую работу всех систем. Одновременно ведется строительство завода по выпуску «Байкалов» в Комсомольске-на-Амуре.

