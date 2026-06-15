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Общество

В МВД раскрыли подробности поджогов двух отделений банков в Туле

В Туле задержали подозреваемого в поджоге отделений банков
Telegram-канал Тула. Происшествия

Жителя Тулы подозревают в поджоге двух отделений банков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 20-летний молодой человек намеренно устроил пожары в офисах на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. После этого он скрылся.

Во время возгорания никто не пострадал. Самого юношу задержали. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он рассказал о своих мотивах.

«Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В МВД напомнили, что не стоит следовать указаниям незнакомцев по телефону. Это может привести к уголовной ответственности.

Офисы двух банков вспыхнули в Туле с разницей в десять минут. Судя по кадрам с Красноармейского проспекта, огонь охватил окно и асфальт рядом с ним.

Ранее в Москве 14-летний школьник устроил пожар в отделении банка.

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