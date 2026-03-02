В Москве 14-летний школьник устроил пожар в отделении банка

В Москве подросток устроил пожар в отделении банка, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, около 18:00 2 марта в отделении Газпромбанка на Ленинградском проспекте, 75, вспыхнул пожар. Огнем были повреждены банкомат и стена на площади 3 кв. м, из здания эвакуировали 12 человек. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, 14-летнего школьника, устроившего поджог. По предварительным данным, он действовал один. Мотивы подростка выясняют, проверяются возможные связи с деструктивными группами.

Днем 23 февраля 15-летнюю девушку совершила поджог ТРК АЗС «Татнефть», ее арестовали по обвинению в совершении террористического акта. Сообщалось, что совершить поджог несовершеннолетнюю вынудили неустановленные лица «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятия ими решений». Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале подожгли два центра помощи участникам СВО.