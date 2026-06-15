В Туле неизвестные подожгли сразу два отделения банков с разницей в 10 минут

В Туле пожарные работают около двух отделений банков, которые воспламенились с разницей в десять минут. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам местных жителей, первый инцидент произошел на Красноармейском проспекте, второй – на улице Фрунзе.

«Очевидцы предполагают, что отделения мог поджечь неизвестные, которые действовали по указу украинских мошенников», – сообщается в публикации.

На кадрах с Красноармейского проспекта заметно, что огнем охвачено только одно окно, а также асфальт перед ним.

Пострадал ли кто-то во время пожаров, не уточняется.

Подобный случай недавно произошел в Москве. Молодой человек совершил поджег в отделений одного из банков. В результате вспыхнул банкомат и стена. Находившихся в помещении 12 человек успели эвакуировать. Во время инцидента никто не пострадал.

Самого подозреваемого задержали, им оказался подросток, который действовал один.

Ранее в Петербурге фельдшер поджег отделение банка по требованию мошенников.