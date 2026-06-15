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Общество

15-летнего мальчика арестовалии по обвинению в изнасиловании девочки-подростка

Mirror: в Великобритании 15-летний юноша надругался над 17-летней девушкой
John Gomez/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 15-летний мальчик арестован по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в городе Грантем, графство Линкольншир. В воскресенье, 14 июня, около 2:30 ночи подросток надругался над девушкой в тихом жилом районе. Уже через полчаса в полицию поступило соответствующее сообщение.

Вскоре по подозрению в изнасиловании был арестован несовершеннолетний. В настоящее время он находится под стражей. Правоохранители разыскивают свидетелей произошедшего. За жертвой присматривают специально обученные сотрудники.

До этого в Индии юноша выманил возлюбленную из дома в поле, чтобы изнасиловать с друзьями. Девушке удалось сбежать. Ее семья не сразу обратилась в полицию, так как боялась осуждения со стороны окружающих. Однако позже она все же написала заявление. Известно, что всем нападавшим не более 20 лет. Они ходатайствовали об освобождении под залог, но суд их просьбу отклонил.

Ранее компания одноклассников изнасиловала 12-летнюю девочку на празднике.

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