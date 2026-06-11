Компания одноклассников изнасиловала 12-летнюю девочку на празднике

Девочка из Испании подверглась изнасилованию во время вечеринки. Об этом сообщает ABC.es.

По данным издания, 12-летняя школьница отправилась на празднование дня рождения, куда были приглашены в том числе и ее одноклассники. Во время празднования компания из пяти несовершеннолетних знакомых изнасиловала ребенка.

После того, как о ситуации стало известно, личности школьников установили. Выяснилось, что преступникам от 11 до 12 лет. Так как возраст привлечения к уголовной ответственности начинается с 14 лет, их скорее всего не накажут. Информацию о произошедшем полицейские передали в прокуратуру по делам несовершеннолетних.

Участников изнасилования и пострадавшую отстранили от учебного процесса на пять дней. После этого преступники вернулись в школу, но их изолировали от остального класса, чтобы «избежать стигматизации».

Девочка также продолжает обучение. Она страдает от физических и эмоциональных последствий нападения.

Ранее студентка, приехавшая по обмену в Италию, стала жертвой группового изнасилования.