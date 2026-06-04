В Сургуте годовалый ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи

В Сургуте врачи несколько дней боролись за жизнь годовалого ребенка, которого укусила ядовитая змея. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в Telegram-канале.

Маленького пациента доставили в медучреждение из отдаленного района в критическом состоянии. Сильнейший отек распространился с укушенной руки на грудную клетку и шею, ребенку стало трудно дышать.

Мальчика перевели на искусственную вентиляцию легких, ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. За жизнь младенца медики боролись несколько суток. Отек начал спадать, ребенок смог дышать самостоятельно, пострадавший находится под наблюдением медиков.

До этого в Индии семья 12 часов держала ребенка в Ганге в качестве лечения от укуса змеи. Лишь после того, как он потерял сознание, семья доставила его в медицинское учреждение, однако спасти ребенка уже не удалось.

Ранее мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил.