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Общество

Москвичи попали в больницу, попытавшись усилить иммунитет ядом гадюки и борщевиком

В Москве два человека пытались усилить иммунитет с помощью змеи и борщевика
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Москве за последний месяц успешно вылечили двух мужчин, которые пытались улучшить иммунитет опасными способами. Об этом сообщает официальный канал НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

В первом случае мужчина хотел «выработать иммунитет» к яду гадюки. Для этого он нашел на даче змею и привез домой. Когда рептилия укусила пострадавшего, у него посинели пальцы, а рука отекла.

«Последствия могли бы быть и опаснее! Введение даже малых доз любого яда может нарушать работу жизненно важных органов», – напомнили специалисты.

Другой москвич хотел улучшить иммунитет с помощью борщевика. Пациент узнал, что это растение якобы способно лечить, но на деле это не так. В результате пострадавший получил только ожоги.

В учреждении напомнили, что не стоит пользоваться сомнительными способами лечения, так как это может быть опасно для здоровья. Также медики призвали обращаться к врачам, а не к нетрадиционным практикам.

Ранее мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил.

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