Студентку зверски изнасиловал парень, она потеряла много крови и не выжила

В Индии над студенткой надругался ее возлюбленный, с которым в отношениях она была два года. Об этом сообщает Bhaskar.

О произошедшем стало известно, когда около 12 часов дня в мужском общежитии электрик обнаружил на лестнице 19-летнюю пострадавшую без признаков жизни. Он стал кричать, на шум прибежал охранник. Девушку госпитализировали в местную больницу, но у нее было сильное кровотечение половых органов. Спасти ее медики не смогли.

Как удалось выяснить полиции, пострадавшая является студенткой медколледжа, в общежитии которого ее нашли. Она сказала семье, что идет в учебное учреждение, но на деле отправилась в мужское общежитие к возлюбленному, который учился в этом же колледже.

За два часа до обнаружения она прибыла на место, где партнер жестоко ее изнасиловал. На допросе молодой человек утверждал, что девушка была беременна, а кровотечение – последствие приема препарата для аборта. Однако эта версия не подтвердилась.

Также студент пытался спрятать мобильный телефон, чтобы в его памяти не нашли улики.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас продолжается расследование.

Ранее женщина подверглась групповому изнасилованию в салоне красоты.