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Общество

Ленинградский зоопарк показал, как крошечные манулы пищат «электросиреной»

Ленинградский зоопарк выложил видео с родившимися месяц назад манулятами

Родившиеся в Ленинградском зоопарке манулята активно набирают вес на материнском молоке и издают резонирующие звуки наподобие сирены. Видео с ними опубликовано в Telegram-канале зоосада Санкт-Петербурга.

Пост подвел итоги викторины: подписчикам предлагалось послушать пронзительный писк и угадать, кто из питомцев его издает. В качестве ответа пресс-служба зоопарка выложила видео с котятами манула, сравнив их пищание с «электросиреной».

К ролику прилагается рассказ о том, как детеныши – два самца и две самки – растут и развиваются.

«Каждый весит от 410 до 450 граммов. К месяцу у крох уже открылись уши и глаза, но пока котята продолжают питаться молоком мамы», – говорится в сообщении зоопарка.

Мать манулят Пепе уже переселилась с ними из «гнезда», где окотилась, в новое «логово». Детеныши выглядывают оттуда, но выходить в вольер пока опасаются.

Имен у них пока нет, решением этого вопроса занимаются сотрудники отдела хищных млекопитающих. Как только они сделают выбор, пресс-служба зоопарка обещала о нем сообщить.

В посте уточняется, что Пепе оказалась отличной матерью – она бодро держится, проявляет активность, исправно кормит и воспитывает детенышей, успевая при этом коммуницировать с киперами.

Четверо манулят родились 8 мая, это первенцы Пепе. Ее саму минувшей зимой привезли из Барнаульского зоопарка в качестве невесты для живущего в Петербурге манула Шу, который появился на свет в Ленинградском зоопарке в 2023 году.

Ранее манул Тимофей стал самым обсуждаемым котом в СМИ.

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