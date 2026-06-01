В Ленинградском зоопарке родились манулы

В Ленинградском зоопарке у манулов родились котята. Пол четверых детенышей пока неизвестен, сообщает пресс-служба учреждения.

Пополнение в семье манулов произошло еще 8 мая, следует из сообщения.

«Пол котят пока неизвестен. Так как это первые детёныши Пепе, сотрудники стараются не беспокоить манулье семейство. Они ежедневно проверяют состояние котят, не трогая их. Малыши остаются в логове, кормятся молоком и только начинают открывать глаза», — сказано в сообщении.

Пока детенышам нужен покой, поэтому посетителей просят соблюдать тишину около вольеров.

Манул, также известный как палласов кот — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Это единственный современный представитель рода Otocolobus, что переводится с древнегреческого языка как «уродливое ухо». В переводе с монгольского языка слово «манул» означает «дикий кот». Первым животное описал натуралист из Германии Петр Симон Паллас в 1776 году. Он встретил необычного зверя на побережье Каспийского моря и назвал его «палласовым котом» по своей фамилии.

В неволе манулы живут до 12 лет, а в дикой природе вдвое меньше.

