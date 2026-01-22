К манулу Шу из Ленинградского зоопарка едет невеста из Барнаула

Самка манула Пепе полетит в Санкт-Петербург к будущему жениху для создания пары

К манулу Шу из Ленинградского зоопарка скоро присоединится самка Пепе из Барнаульского зоопарка. Невеста приедет в рамках программы по сохранению редких видов, занесенных в Красную книгу, сообщает Барнаульский зоопарк, публикуя кадры отправки самки манула.

«Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства», — уточнили в зоопарке.

В Барнауле живут только два манула — брат Чип и сестра Пепе. По словам экспертов, близкородственное скрещивание в популяциях редких видов крайне нежелательно; — оно может привести к снижению генетического разнообразия.

Координатор программы проанализировал родословные всех манулов в зоопарках-участниках и отобрал генетически удачные пары. После этого было решено отправить Пепе в Санкт-Петербург.

Разведение манулов в неволе — это сложная задача, требующая опыта и специальных условий. По мнению работников барнаульского зоопарка, коллеги в Санкт-Петербурге обладают подобным опытом и компетенциями.

Манул, или палласов кот, — хищное млекопитающее семейства кошачьих, единственный современный представитель рода Otocolobus. В переводе с монгольского языка слово «манул» означает «дикий кот».

