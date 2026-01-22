Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

К манулу Шу из Ленинградского зоопарка едет невеста из Барнаула

Самка манула Пепе полетит в Санкт-Петербург к будущему жениху для создания пары 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27684283_rnd_2",
    "video_id": "record::110d1ef6-5358-4e7c-aedc-a8fdb4cdada9"
}

К манулу Шу из Ленинградского зоопарка скоро присоединится самка Пепе из Барнаульского зоопарка. Невеста приедет в рамках программы по сохранению редких видов, занесенных в Красную книгу, сообщает Барнаульский зоопарк, публикуя кадры отправки самки манула.

«Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства», — уточнили в зоопарке.

В Барнауле живут только два манула — брат Чип и сестра Пепе. По словам экспертов, близкородственное скрещивание в популяциях редких видов крайне нежелательно; — оно может привести к снижению генетического разнообразия.

Координатор программы проанализировал родословные всех манулов в зоопарках-участниках и отобрал генетически удачные пары. После этого было решено отправить Пепе в Санкт-Петербург.

Разведение манулов в неволе — это сложная задача, требующая опыта и специальных условий. По мнению работников барнаульского зоопарка, коллеги в Санкт-Петербурге обладают подобным опытом и компетенциями.

Манул, или палласов кот, — хищное млекопитающее семейства кошачьих, единственный современный представитель рода Otocolobus. В переводе с монгольского языка слово «манул» означает «дикий кот».

Ранее в Ленинградском зоопарке манулы «округлились» и подготовились к зиме.
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+