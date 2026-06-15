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Общество

Десятки жителей Тюменской области лишились родительских прав с начала года

URA.RU: с начала года 61 жителя Тюменской области лишили родительских прав
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области с начала года родительских прав лишили 61 человека. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте социального развития.

В ведомстве уточнили, что наиболее распространенной причиной лишения родительских прав являются хронический алкоголизм и наркомания родителей, а также их нежелание выполнять обязанности по уходу за детьми и их воспитанию. Кроме того, в некоторых случаях детей забирали из-за жестокого обращения с ними, вплоть до совершения умышленных преступлений в отношении их жизни и здоровья.

Еще одной причиной лишения родительских прав в департаменте назвали умышленные преступления, совершенные родителями детей против своих супругов или других членов семьи.

Некоторые из родителей, лишенных прав на детей, сами отказались забрать новорожденных из родильных домов или больниц, не имея на это уважительной причины.

В соответствии с российским законодательством отчуждение родительских прав у отца и/или матери ребенка не распространяется на его дедушек и бабушек: их юридический статус по отношению к внукам никак не меняется, и они вправе претендовать на дальнейшее общение с ними.

Ранее в России предложили создать госфонд для выплаты алиментов.

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