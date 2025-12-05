На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист: на бабушек и дедушек лишение родительских прав не распространяется

NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

По российскому законодательству лишение матери или отца родительских прав на других родственников не распространяется. Поэтому в подобных ситуациях бабушки и дедушки имеют право продолжить общение с внуками, их юридический статус по отношению к ним никак не меняется. Об этом 360.ru сообщила юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова.

«Бабушка и дедушка не несут ответственности за поведение своего ребенка-родителя и не утрачивают возможность поддерживать связь с внуком, — подчеркнула специалист. — Они по-прежнему считаются близкими родственниками и могут добиваться общения с ним — независимо от судьбы родительских прав их сына или дочери».

Зачастую на практике правовой механизм не работает, и вспыхнувший в семье конфликт приводит к тому, что общение с ребенком ограничивают и для других родственников. Как объяснила юрист, в подобных ситуациях бабушка или дедушка могут через суд потребовать встречи с внуком, а также установления дальнейшего порядка общения с ним. Суд при этом будет в первую очередь ориентироваться на интересы ребенка – в частности, на то, есть ли у него потребность в поддержании отношений с семьей лишенного прав родителя, привязан ли он к бабушкам и дедушкам.

«Таким образом, лишение родительских прав матери или отца не закрывает дверь для их родителей», — пояснила Измайлова, подчеркнув, что зачастую присутствие бабушек и дедушек в жизни ребенка рассматривается как форма его поддержки.

Ранее стало известно, что суд ограничил коуча Алекса Лесли в родительских правах.

