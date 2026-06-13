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Общество

В Карелии ищут семилетнего мальчика, пропавшего на острове в Ладожском озере

«КП»: в Карелии пропал семилетний ребенок, он мог упасть со скалы в озеро
РИА Новости

В Карелии пропал семилетний мальчик из Петербурга, отдыхавший с родителями на Ладожском озере. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на УМВД по республике.

Семья приплыла к популярному у туристов острову Есусаарет утром 12 июня. Родители начали готовить шашлыки и в какой-то момент отвлеклись, а когда спохватились, обнаружили, что сына нигде нет. Супруги пытались искать ребенка самостоятельно, но в итоге обратились в экстренные службы.

Как сообщается, на острове негде спрятаться — там находятся небольшая часовня и несколько деревьев. По основной версии, ребенок упал в воду и утонул. Мать пострадавшего предполагает, что он мог сорваться со скалы.

Водолазы Карельской поисково-спасательной службы отправились на место трагедии. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

30 мая российский подросток пошел купаться с братьями на реку Алей и утонул на их глазах. Дети отправились к водоему, не спросив разрешения у взрослых. При попытке переплыть реку один из них начал тонуть. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но спасти его не удалось.

Ранее мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.

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