Семья и спасатели целый день искали мальчика, спрятавшегося в собственном дворе

В Челябинской области целый день искали мальчика, прятавшегося у себя во дворе

В Челябинской области семья вместе со спасателями и стражами порядка целый день искали ребенка, спрятавшегося во дворе. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в поселке Снежный. Отец во время выпаса скота ненадолго отлучился, а когда вернулся, его 13-летнего сына на месте уже не было. Мальчика искали весь день, а с утра следующего дня к поискам подключились спасатели и полиция.

В результате мальчика нашли во дворе его собственного дома и передали родственникам. Сообщается, что ребенок сам там спрятался.

До этого мальчик, которого сотни людей двое суток искали на Сахалине, все это время прятался дома. Его обнаружили, когда тот пошевелился во сне, и из-под дивана показались его ноги.

Ранее пропавшего в Якутии трехлетнего ребенка нашли без признаков жизни.