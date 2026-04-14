8 иностранцев насиловали женщин под наркотиками и сливали кадры процесса в чат

В Германии иностранцы насиловали женщин и делились подробностями и фото в чате

Студент из Китая, который проживает в Германии и состоял в чате насильников, получил срок за многократное надругательство над девушкой. Об этом сообщает Bild.de.

28-летний молодой человек, который учился в Мюнхене, состоял в чате с другими выходцами из Китая, всего в беседе было восемь человек, чат они назвали «Автошкола» и там обсуждали насилие над своими возлюбленными, большинство из которых также были китаянками.

У мужчин был свой «язык». Так, «роскошной машиной» они называли особо привлекательную девушку, а «топливом» – препараты, которыми пострадавших накачивали, чтобы изнасиловать. При этом они давали друг другу советы, какие вещества лучше выбрать. Надругательство они снимали и делились друг с другом.

Сам 28-летний осужденный восемь раз накачивал возлюбленную наркотиками в своей квартире и насиловал. Видео процесса он также публиковал в чате.

Фигуранта приговорили к 11 годам и трем месяцам лишения свободы. Еще двоих китайцев также осудили.

