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Общество

Телохранитель три года накачивал партнершу наркотиками ради изнасилований

Во Франции мужчина три года давал партнерше наркотики и насиловал ее
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Телохранителя из Франции обвиняют в многолетнем изнасиловании партнерши. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказала сама пострадавшая, в течение трех лет она жаловалась на проблемы с сердцем, головокружение и обмороки. Помимо этого, она постоянно чувствовала усталость, но не находила причин для этого.

Во время расследования выяснилось, что все это время ее возлюбленный, работающий телохранителем у высокопоставленных клиентов, накачивал ее наркотиками, насиловал и публиковал видео в интернете.

Также стало известно, что мужчина переписывался с Домиником Пелико. На данный момент последний осужден за преступления в отношении супруги. Он давал жене наркотики и, пока она была без сознания, позволял мужчинам насиловать ее.

Следователям еще предстоит выяснить, являлся ли телохранитель «последователем» Доминика Пелико и обращался ли он за советами о том, как накачать веществами партнершу.

Француз признал себя виновным по отдельным обвинениям, в том числе и распространении непристойных кадров с детьми.

Ранее мужчина 13 лет накачивал жену наркотиками и насиловал вместе с другими мужчинами.

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