Полчища кузнечиков атаковали южный российский город

Аномальное нашествие кузнечиков зафиксировали в Астрахани — жители жалуются на вездесущих насекомых, проникающих даже в квартиры. Об этом сообщает Shot.

Местные жители публикуют в соцсетях видео со множеством насекомых, которые, по их словам, атаковали дома, квартиры и базы отдыха.

Специалисты успокаивают, что в настоящее время у кузнечиков начался период размножения и через две недели их станет меньше. Эксперты также предупреждают, что серые кузнечики не опасны, но могут больно кусаться, а на месте укуса даже может образоваться синяк.

Серые кузнечики считаются отличным регулятором популяции вредителей — тли, проволочников, паутинных клещей и др.

До этого Астрахань оказалась во власти мошек. Горожанам приходилось выходить на улицу в защитных костюмах. Сезон мошки в Астрахани традиционно начинается в конце мая, однако жители рассказали, что такого масштабного нашествия кровососущих они не видели давно. Врачи находили насекомых у пациентов даже в желудках.

Ранее комариный рой атаковал автомобиль в Бурятии.