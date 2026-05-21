В Польше силовики расстреляли автомобиль белоруса, мужчина получил ранения

В Польше силовики расстреляли автомобиль белоруса, который возвращался домой. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Сообщается, что 60-летний мужчина из Гродненской области возвращался домой из Германии, куда ездил с целью купить машину. Инцидент произошел недалеко от польского города Сыцув.

«Они безжалостно расстреляли тачку и превратили ее в решето: почти 30 пулевых отверстий, кровь в салоне и разбитые стекла», — говорится в сообщении.

Мужчину увезли в польский госпиталь. Сообщается, что местные врачи не оказали нужную помощь. Тогда пострадавшего в крайне тяжелой степени экстренно доставили в Белоруссию.

До этого в Польше двое местных жителей напали с мачете на украинцев из-за их национальной принадлежности. Как сообщило издание «Страна.ua» двое поляков по фамилиям Матеуш и Себастьян подошли к дому, где проживали украинцы Василий и Иван. Когда мужчины вышли на улицу, на них напали и начали избивать — им порезали мачете пальцы и руки.

Ранее стрельба произошла на юге Польши.