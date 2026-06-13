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Общество

При стрельбе в Киеве двое иностранцев не выжили

В Киеве иностранцы устроили перестрелку на улице, двое не выжили
AS project/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве произошел вооруженный конфликт между гражданами другого государства, двое участников инцидента не выжили. Подробности раскрыл заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице — на территории гаражно-строительного кооператива», — говорится в сообщении.

По словам полицейского, двое приезжих пришли к своему соотечественнику с оружием для выяснения отношений. Однако тот среагировал быстрее: в разгар ссоры он выхватил пистолет и выстрелил в обоих нападавших. Как уточнил Небитов, причиной трагедии стали финансовые разногласия — мужчины не поделили доходы, полученные от совершения краж.

Подозреваемый уже задержан правоохранительными органами.

Специалисты связывают всплеск уличной преступности на Украине с неконтролируемым оборотом огнестрельного оружия в стране, начавшимся после массовой раздачи автоматов и пистолетов населению в феврале 2022 года. Министр внутренних дел Игорь Клименко открыто заявлял о неуклонном росте числа тяжких преступлений с использованием нелегального оружия и прогнозировал дальнейшее ухудшение криминогенной обстановки.

Ранее 58-летний мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе столицы Украины.

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