Иноагентам-правонарушителям могут запретить пользоваться услугами консульств за рубежом

Правонарушителей-иноагентов могут частично лишить права пользования консульскими услугами РФ за рубежом. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его словам, речь идет о находящихся за границей гражданах РФ, которые признаны виновными в совершении правонарушений по шести составам КоАП: нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ или к введению санкций против страны, дискредитация Вооруженных сил, а также участие в деятельности организаций, признанных нежелательными.

«Мы предлагаем использовать возможности наших консульств на территории той или иной страны тогда, когда иноагент, не выполняющий своих обязательств, будет в определенной части лишен прав пользоваться теми услугами, которые оказывают консульские учреждения РФ», — сказал парламентарий.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что иноагенты финансируются из-за рубежа и делают все возможное, чтобы ослабить Россию и разрушить государство. Они открыто ведут антироссийскую деятельность, подчеркнул спикер, назвав недопустимым позволять им обучать граждан РФ, в первую очередь детей и молодежь, насаждая чуждые стране ценности.

Ранее адвокат рассказал, стоит ли соглашаться работать на иноагента.