На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин призвал противодействовать попыткам иноагентов ослабить Россию

Володин: необходимо противодействовать попыткам иноагентов ослабить Россию
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости противодействовать попыткам иностранных агентов ослабить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что иноагенты финансируются из-за рубежа. По словам Володина, они делают все возможное, чтобы ослабить Россию, разрушить государство.

«Поэтому мы со своей стороны должны противодействовать этому. К ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России», – сказал он.

Володин подчеркнул, что иностранные агенты открыто ведут антироссийскую деятельность. Председатель Госдумы назвал недопустимым позволять им обучать граждан РФ, в первую очередь детей и молодежь, насаждая чуждые России ценности.

В сентябре в России вступили в силу два федеральных закона, направленные на усиление защиты Российской Федерации от попыток иностранного вмешательства. С 1 сентября иноагентам запрещено осуществлять любую преподавательскую и просветительскую деятельность, а организациям-иноагентам — образовательную деятельность. НКО-иноагенты больше не имеют возможности пользоваться мерами господдержки.

Кроме того, с 1 сентября вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается ответственность за нарушение требований законодательства об иноагентах.

Ранее четырех журналистов оштрафовали в РФ за нарушение закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами