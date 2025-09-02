Володин призвал противодействовать попыткам иноагентов ослабить Россию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости противодействовать попыткам иностранных агентов ослабить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что иноагенты финансируются из-за рубежа. По словам Володина, они делают все возможное, чтобы ослабить Россию, разрушить государство.

«Поэтому мы со своей стороны должны противодействовать этому. К ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России», – сказал он.

Володин подчеркнул, что иностранные агенты открыто ведут антироссийскую деятельность. Председатель Госдумы назвал недопустимым позволять им обучать граждан РФ, в первую очередь детей и молодежь, насаждая чуждые России ценности.

В сентябре в России вступили в силу два федеральных закона, направленные на усиление защиты Российской Федерации от попыток иностранного вмешательства. С 1 сентября иноагентам запрещено осуществлять любую преподавательскую и просветительскую деятельность, а организациям-иноагентам — образовательную деятельность. НКО-иноагенты больше не имеют возможности пользоваться мерами господдержки.

Кроме того, с 1 сентября вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается ответственность за нарушение требований законодательства об иноагентах.

Ранее четырех журналистов оштрафовали в РФ за нарушение закона об иноагентах.