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Общество

В Госдуме заявили, что вейпы опаснее обычных сигарет

Депутат ГД Леонов: вейпы опаснее обычных сигарет
Shutterstock

Вейпы опаснее, чем обычный табак, у которого есть большая история потребления. Об этом в интервью Дума ТВ заявил зампред комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

«Вейпы — это новая вещь. У нас нет пока десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас: это огромное зло, которое сказывается на легких, на иммунной системе организма. Вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей», — сказал парламентарий.

Нелегальный рынок этой продукции является большой угрозой для детей и подростков, добавил он.

В начале июня Госдума приняла закон о лицензировании торговли табаком и вейпами, который дает право регионам запрещать продажу электронных устройств для курения.

Как заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, документ позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов.

Лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, а также хранение, розничная и развозная торговля.

Росалкогольтабакконтроль будет выдавать лицензии на оптовую торговлю, а органы исполнительной власти субъектов РФ — на розничную и развозную.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат наказание за продажу сигарет без лицензии.

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