Регионы РФ смогут самостоятельно ограничивать продажу вейпов

Госдума приняла закон о лицензировании торговли табаком и вейпами, который дает право регионам запрещать продажу электронных устройств для курения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, документ позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов.

Лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, а также хранение и розничная и развозная торговля соответствующей продукции.

Росалкогольтабакконтроль будет выдавать лицензии на оптовую торговлю, ,а органы исполнительной власти субъектов РФ — на розничную и развозную.

Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины.

До этого юрист Сергей Валкирный заявил, что запреты на продажу вейпов, которые регионы вводят, не дожидаясь федерального закона, рискуют быть оспоренными в суде, а на практике лишь разгоняют теневой рынок.

Ранее сообщалось, что более половины продукции на российском рынке вейпов является контрафактом.