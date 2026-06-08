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Общество

Москвичам рассказали, когда можно открывать купальный сезон

Синоптик Шувалов: купальный сезон в Москве и МО откроется 12-13 июня
Ivan Sekretarev/AP

В Москву и Московскую область пришла по-настоящему летняя погода. В первой половине текущей недели воздух прогреется до привычных значений, а ближе к пятнице зной усилится. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Москву и Подмосковье приходит жара, которая побьет климатическую норму и позволит открыть купальный сезон на длинных выходных. До конца лета будет очень хорошая летняя погода, июльская по большому счету», — поделился синоптик.

Температура в первой половине недели, по его словам, дойдет до +30°C, а во второй половине — до +32°C.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина до этого рассказала о погоде в Москве в июле.

Эксперт уточнила, что ночью температура воздуха составит +11...16°C, а днем — +21...26°C. При этом она не исключила похолоданий до +17...22°C в отдельные дни.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде.

 
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