«Радиостанция Судного дня» передала странный шифр на фоне атак ВСУ на регионы России

В эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучала новая шифровка. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Новое сообщение было передано 11 июня в 10:56 по московскому времени. Оно, как обычно, содержало набор букв и цифр, а между ними слово «шарфотол». Что оно означает, неизвестно.

Новый выход станции в эфир совпал с периодом массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 798 беспилотников противника и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Также цели не удалось достигнуть трем реактивным снарядам системы залпового огня HIMARS и десяти управляемым авиационным бомбам.

До этого в британском таблоиде Daily Express обратили внимание, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».