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Общество

В Москве на видео попало задержание пары, занявшейся сексом в общественном бассейне

В Москве пару задержали за секс в общественном бассейне

Жителей Москвы задержали за непристойное поведение в спа-комплексе. Об этом сообщает Росгвардия.

Инцидент произошел в комплексе на Варшавском шоссе. Пара посетителей решила заняться сексом на территории бассейна на глазах у других клиентов.

«На замечания сотрудников комплекса граждане не реагировали и отказались покидать заведение после его закрытия», – сообщается в публикации.

Работники вызвали Росгвардию. Специалисты задержали обоих нарушителей и направили в полицию. На кадрах с места заметно, как девушка, одетая в шорты и верхнюю часть купальника, сопротивляется мужчинам в форме и пытается ударить ногой одного из них. Лежа в машине, она, предположительно, пыталась отбиться ногами.

Известно, что задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Новокузнецке 46-летнего мужчину заметили разгуливающим голым по подъезду многоэтажного дома. После задержания местный житель заявил, что не не помнит детали произошедшего. Его арестовали на сутки.

Ранее из России решили выгнать африканца, который бегал голым по подмосковному селу.

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