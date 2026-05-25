Из России решили выгнать африканца, который бегал голым по подмосковному селу

В Подмосковье пробежка голышом по поселку обернулась для африканца депортацией. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Нахабино на улице Советской. Местные жители сообщили в полицию о мужчине, который нарушает общественный порядок — оказалось, что возле администрации населенного пункта бегает голый африканец. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал иностранца.

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве. Однако оказалось, что это не единственный проступок иностранца — на него также составили административный протокол по статье о нарушении лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России. Теперь его депортируют за пределы страны.

Ранее в Подольске голый мужчина разгромил подъезд и нападал на прохожих.

 
