Кузбассовец пробежался по подъезду голым и попался полиции

В Кузбассе арестовали мужчину за забег голым по подъезду

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности 46-летнего местного жителя, который разгуливал по подъезду многоэтажки абсолютно голым. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские обнаружили видео с пробежкой голого мужчины в социальных сетях. Ролик с камер наблюдения быстро разлетелся в интернете. Жильцы в дежурную часть не обращались, но стражи порядка самостоятельно провели проверку по публикациям.

Личность нарушителя установили быстро. 46-летний кузбассовец признался, что не помнит подробности обнаженной прогулки, потому что был сильно пьян. Он арестован на сутки.

До этого в Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали местного жителя, который в обнаженном виде танцевал на улице и пугал прохожих. На ростовчанина составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее голый мужчина устроил танцы возле техникума в Мариинске.