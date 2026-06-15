Россиян предупредили об опасности воды в бутылке, оставленной на жаре

Употребление воды из пластиковой бутылки, оставленной в жаркую погоду в автомобиле, может нанести серьезный вред здоровью. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила технолог, кандидат наук Нелли Львович.

«Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер и в воду могут попадать частицы микропластика. Кроме того, вода может приобретать характерный запах пластика. Когда бутылку открывают, пьют из нее, а затем снова закрывают, пластик деформируется, на нем образуются микротрещины, что также способствует выделению микрочастиц. Воздействие ультрафиолета этот процесс усиливает», — объяснила специалист.

По ее словам, главную опасность представляют бактерии. В оставленной в теплом автомобиле бутылке, из которой человек уже сделал несколько глотков, создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов. При этом неприятный запах, указывающий на этот процесс, появляется не сразу. Бактерии активно размножаются до того, как изменятся вкус и запах жидкости. Однако употребление такой воды может вызвать расстройство кишечника и избыточный бактериальный рост.

Технолог подчеркнула, что пластиковые бутылки с водой нельзя надолго оставлять в любом жарком месте и под солнечными лучами. Также следует хранить жидкость в стеклянных тарах. В таких емкостях вода не контактирует с полимерными материалами, благодаря чему риск попадания микропластика отсутствует.

Эксперт добавила, что микропластик может попадать в различные органы и ткани организма.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова до этого предупреждала, что при попадании ледяной жидкость в перегретый организм сосуды слизистой пищевода и желудка резко сужаются. Это называется вазоспазм. Кровоток в стенках желудка падает, замедляется выделение пищеварительных соков, нарушается моторика. У чувствительных людей, по ее словам, реакция доходит до резкой боли и тошноты.

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