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Россиянам напомнили об опасности ледяных напитков в жару

Врач Степанова: глоток ледяной колы летом может закончиться спазмом и ангиной
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Охлаждаться ледяными напитками в жару нельзя. Это грозит серьезными последствиями для здоровья, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

Когда жидкость температурой 0–5 градусов попадает в перегретый организм, сосуды слизистой пищевода и желудка резко сужаются. Это называется вазоспазм. Кровоток в стенках желудка падает, замедляется выделение пищеварительных соков, нарушается моторика. У чувствительных людей реакция доходит до резкой боли и тошноты.

«Для здорового человека один-два глотка ледяной воды — не катастрофа. Жидкость быстро прогревается до температуры тела еще в пищеводе. Залпом выпитая бутылка из морозилки на голодный желудок — другая история. Особенно если перед этим человек долго был на солнце и тело перегрелось. В таких условиях контраст между внешней температурой и напитком максимальный, риск спазма выше», — объясняет Степанова.

Параллельно работает другой механизм — простудный. Глотка и миндалины тоже резко охлаждаются. Местный иммунитет падает, и условно-патогенные бактерии, которые мирно жили в горле, получают шанс активироваться. Отсюда феномен «летней ангины» — она встречается даже чаще зимней, и в большинстве случаев виновата именно ледяная вода.

«На приемах летом частые жалобы такие: «выпил замороженный лимонад на пляже, через два часа разболелось горло», «после арбуза из холодильника появилась тошнота и тяжесть в желудке». Особенно страдают дети и пожилые — у них регуляция температуры менее гибкая, и реакция на холод бурнее», — отмечает врач.

Дополнительный нюанс — состав «летних» напитков. Сладкие газировки, замороженные коктейли, сидры содержат фруктозу и углекислый газ. Лёд маскирует сладость: человек не ощущает приторности и выпивает гораздо больше сахара, чем планировал. Газ растягивает желудок и провоцирует отрыжку, изжогу, метеоризм.

По советам гастроэнтеролога, оптимальная температура напитка в жару — 12–15 °C, это слегка прохладно, но не ледяное. Бутылку, только что вынутую из морозилки, лучше подержать в тени 5–7 минут. Перед холодным напитком имеет смысл сделать пару глотков обычной воды комнатной температуры. Пить надо маленькими порциями по 30–50 мл, давая жидкости прогреться во рту.

Мороженое и замороженные десерты не стоит запивать ледяной водой — двойной холодовой удар. Если после ледяного напитка сразу заложило горло или появилась резкая боль в желудке, выручает теплый чай и наблюдение за самочувствием.

«Вода обычной температуры охлаждает организм лучше льда — она быстрее усваивается и качественно восстанавливает водный баланс», — подытожила Виктория Степанова.

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