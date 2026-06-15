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Общество

Мужчина украл 1800 рулонов туалетной бумаги и поплатился

В Польше задержали мужчину за кражу 1800 рулонов туалетной бумаги
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В Польше полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже 1800 рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает RMF24.

Ночью 9 июня неизвестный взял 36 упаковок бумаги, оставленных на поддоне возле магазина в Жирардове. Стоимость похищенного оценивается в 1070 злотых (21 тыс. рублей — прим. ред.).

Полицейские оперативно нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения. В тот же день мужчину задержали на одной из улиц города — у него был найден украденный товар. Мужчина обвиняется в краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого горничная воровала роскошные часы и притворялась женой лорда, чтобы их продать. Женщина работала в доме семьи, которая отправилась в отпуск, и должна была подготовить жилье к возвращению домочадцев. Когда хозяева покинули квартиру, горничная зашла в спальню и взяла несколько дорогих часов: мужские Rolex Submariner, женские Rolex DateJust, Cartier и Audemars Piguet, а также крупную сумму денег. В суде горничная вину не признала. Она утверждала, что сдавала часы в ломбард по просьбе самой хозяки, которой срочно нужны были деньги, но суд эти доводы отверг.

Ранее женщина нашла ключ в ботинке и обворовала квартиру в Подмосковье.

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