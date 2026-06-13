Горничная воровала роскошные часы и притворялась женой лорда, чтобы их продать

В Москве горничная обманула семью и продала Rolex под видом жены лорда

Московский суд вынес приговор горничной, которая украла у работодателя роскошные часы, а затем продала их в ломбарде. Об этом стало известно РИА Новости.

Женщина работала в доме семьи, которая отправилась в отпуск, и должна была подготовить жилье к возвращению домочадцев.

Когда хозяева покинули квартиру, горничная зашла в спальню и взяла из комода несколько дорогих часов: мужские Rolex Submariner, женские Rolex DateJust, Cartier и Audemars Piguet, а также крупную сумму денег. Общая стоимость похищенного достигала 6 млн рублей.

Чтобы сбыть украденное, она отправилась в ломбард. Там женщина представилась вдовой британского аристократа и заявила, что часы принадлежали ей и ее мужу. Менеджер запомнил клиентку, которая она несколько раз закладывала и выкупала дорогие вещи.

Параллельно горничная продолжала получать зарплату. Даже улетая на несколько дней в Армению и Турцию, она ежедневно отправляла хозяйке отчеты о «выполненной работе». Доверчивая женщина продолжала переводить ей деньги, не подозревая об обмане.

В суде горничная вину не признала. Она утверждала, что сдавала часы в ломбард по просьбе самой хозяки, которой срочно нужны были деньги, но суд эти доводы отверг.

Сначала женщину признали виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, согласно приговору суда, она получила пять лет колонии и штраф 100 тыс. рублей. Однако апелляция отменила наказание по статье о мошенничестве, после чего осужденную освободили.

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