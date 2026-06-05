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Общество

Женщина нашла ключ в ботинке и обворовала квартиру в Подмосковье

Москвичка проникла в квартиру благодаря ключу в ботинке и совершила кражу
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подольске задержали 28-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в краже имущества на сумму свыше 600 тыс. рублей, сообщает подмосковная полиция.

По предварительным данным, злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказалась на улице без обуви и решила добыть себе пару. Она выбрала один из домов в микрорайоне Кузнечики, проникла в подъезде и поднялась на лифте на 16-й этаж. Там она увидела стоящие у двери ботинки и обнаружила в них ключ, который подошел к замку входной двери квартиры.

Таким образом женщина проникла в жилище, откуда похитила два ноутбука, одежду, водительское удостоверение, духи, наушники и зарядное устройство. Украденные вещи она сложила в рюкзак и пакеты, а затем в чужой обуви и куртке покинула место преступления. Воровку нашли по камерам видеонаблюдения и задержали. К тому моменту она уже успела сбыть вещи в одну из местных скупок, а деньги потратила на себя.

Как оказалось, женщина была неоднократно судима за кражи, присвоение и растрату. Ее заключили под стражу.

Ранее в Таганроге мужчина проник в соседскую квартиру по ошибке и решил ее ограбить.

 
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