Психолог назвал простые шаги, которые помогут бросить курить

Бросая курить, не стоит держать в голове мысль о том, что это навсегда. Такой совет в интервью «Радио 1» дал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

«Вместо этого ставьте перед собой краткосрочные цели, говорите: «Сегодня я не курю». Завтра повторите то же самое. Такой подход помогает снизить давление и делает процесс более управляемым», — сказал специалист.

Кроме того, он посоветовал постараться изменить образ сигарет, как источника удовольствия, связав курение с одышкой, риском развития серьезных заболеваний и высокими расходами.

Ключ к успеху, по его словам, — последовательность и ежедневный контроль над своими действиями.

Недавно ученые из Медицинской школы университета в Ханчжоу установили, что отказ от курения с последующим поддержанием массы тела в норме значительно снижает риск развития деменции.

Исследование охватило почти 33 тысячи жителей США среднего и пожилого возраста, за которыми наблюдали в течение примерно 10 лет. На момент начала работы около 20% участников курили, 36% ранее отказались от сигарет, а остальные не имели этой вредной привычки.

Ранее врач рассказала, когда снижается риск инфаркта после отказа от курения.