Названы два действия для гарантированного снижения риска деменции

Neurology: отказ от курения и похудение гарантированно снижают риск деменции
Ученые из Медицинской школы университета в Ханчжоу установили, что отказ от курения с последующим поддержанием массы тела в норме значительно снижает риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследование охватило почти 33 тысячи жителей США среднего и пожилого возраста, за которыми наблюдали в течение примерно 10 лет. На момент начала работы около 20% участников курили, 36% ранее отказались от сигарет, а остальные не имели этой вредной привычки.

Участники регулярно сообщали ученым о своем весе, привычках и состоянии здоровья, а также проходили тесты на память и мышление. За время наблюдений деменция развилась почти у 5900 человек.

Анализ показал, что у людей, бросивших курить, риск деменции оказался на 16% ниже по сравнению с теми, кто продолжал подвергаться воздействию никотина. При этом положительный эффект усиливался со временем: примерно через семь лет после отказа от сигарет риск становился сопоставим с показателями людей, которые никогда не курили.

Однако исследователи обнаружили важную деталь: польза для мозга во многом зависела от изменений веса после отказа от курения. У людей, набравших не более пяти килограммов, сниженный риск деменции сохранялся. Но у участников, прибавивших около десяти килограммов и более, этот защитный эффект практически исчезал.

По словам ведущего автора исследования Хуэй Чена, результаты показывают, что отказ от курения сам по себе полезен для здоровья мозга, однако контроль веса помогает сохранить этот эффект в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга даже при редком потреблении.

 
