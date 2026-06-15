В Москве 12-летний мальчик пострадал из-за удара молнии

Shot: в Москве школьник пожаловался на проблемы с глазами из-за удара молнии

В Москве 12-летнему школьнику понадобилась помощь из-за молнии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Старобитцевской улице. По данным Telegram-канала, молния ударила в тренажеры, которые находились рядом с футбольным полем. В этот момент рядом находился школьник. После произошедшего он упал и стал жаловаться на проблемы с глазами.

«Сейчас ему оказывают помощь врачи», – сообщается в публикации.

Как уточняет Mash, пострадавший играл на футбольном поле вместе с друзьями.

Во время удара молния создает импульс, который может привести в том числе и к поверхностному ожогу роговицы.

До этого в Подмосковье из-за молнии пострадала девушка. Она отдыхала на пляже и во время непогоды спряталась под деревом. В какой-то момент в него попала молния.

В результате пострадавшая получила ожог третьей степени в области груди. В больницу она попала в тяжелом состоянии.

Ранее удары молний за несколько дней спалили дома в восьми регионах России.